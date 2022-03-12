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Факти / Україна

Здригався весь Кропивницький – у центрі України обстріляли аеродром

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Здригався весь Кропивницький – у центрі України обстріляли аеродром

Уночі 12 березня російські війська ракетами обстріляли аеродром Канатове Кіровоградської області.

– Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький і території навколо, – переповідає події ночі очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Та, попри затяжні тривоги й бомбардування, область продовжує приймати біженців.

Починаючи з 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна в Україні, до Кропивницького прибули понад 43 тис. осіб.

– 11 березня заселили понад 6 тис. людей, із них майже 1 800 – діти.

Також під сиренами народилися 20 діток – 10 дівчаток і 10 хлопчиків. І з Харкова, і з Полтави – всі наші, – додає Андрій Райкович.

Голова ОВА закликав жителів та гостей області негайно ховатися в укриття, щойно пролунає сигнал повітряної тривоги.

– Дорогі друзі, розумію ваші хвилювання – до ракет і сирен звикнути неможливо. Але прошу всіх зберігати спокій та ховатися в укриття – це збереже вас! Не треба чуток, зайвих питань і здогадок.

У такий непростий час працюють військові, правоохоронці, тероборона. Витримка, зібраність і порядок – це наша допомога їм, – пояснив Андрій Райкович.

12 березня почалася сімнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Райкович

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Фото: Depositphotos

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