Уночі 12 березня російські війська ракетами обстріляли аеродром Канатове Кіровоградської області.

– Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький і території навколо, – переповідає події ночі очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Та, попри затяжні тривоги й бомбардування, область продовжує приймати біженців.

Починаючи з 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна в Україні, до Кропивницького прибули понад 43 тис. осіб.

Також під сиренами народилися 20 діток – 10 дівчаток і 10 хлопчиків. І з Харкова, і з Полтави – всі наші, – додає Андрій Райкович.

Голова ОВА закликав жителів та гостей області негайно ховатися в укриття, щойно пролунає сигнал повітряної тривоги.

– Дорогі друзі, розумію ваші хвилювання – до ракет і сирен звикнути неможливо. Але прошу всіх зберігати спокій та ховатися в укриття – це збереже вас! Не треба чуток, зайвих питань і здогадок.

У такий непростий час працюють військові, правоохоронці, тероборона. Витримка, зібраність і порядок – це наша допомога їм, – пояснив Андрій Райкович.