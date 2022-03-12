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Факти / Україна

ЗСУ знищили ще один російський літак Су-34

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ знищили ще один російський літак Су-34

Українські Сили протиповітряної оборони ліквідували російський ворожий літак – Су-34.

Про це повідомила перша окрема танкова Сіверська бригада.

– Сили протиповітряної оборони ліквідували ворожий літак! Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям, – зазначили наші захисники.

10 березня ЗСУ знищили дві колони ворожої техніки та 10 російських літаків. Бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил за вогневої підтримки вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських загарбників.

За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних сил, було уражено чотири повітряні цілі – попередньо три штурмовики Су-25 загарбників та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.

За інформацією авіації Повітряних сил теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.

Фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада

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