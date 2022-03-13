В Луганській області вдалось домовитись про режим тиші, щоб надати транспорт та евакуювати з регіону громадянських осіб.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Заради безпеки він відмовився називати кількість людей, яких мають евакуювати з Луганщини, але зазначив, що наразі в потязі вже знаходиться 540 людей з Лисичанська.

Паралельно з евакуацією проводиться постачання гуманітарної допомоги.

– Ми сьогодні паралельно розвантажили сім вагонів гуманітарної допомоги. Там різне: і ліки, і їжа, і речі, засоби індивідуальної гігієни. Протягом дня до нас маю прибути ще 11 вагонів (гуманітарної допомоги, – Ред.). Тому як тільки закінчиться евакуація – ми одразу повеземо у всі населені пункти гуманітарні вантажі, – сказав Сергій Гайдай.

Очільник ОВА повідомив, що руйнування в області знаходяться за межею критичних.

– Люди дуже потребують ліки, теплі речі, їжу. Бо ворог гатить по всій інфраструктурі, щоб створити мертву землю, де нічого не може живого бути, – сказав він.

Сергій Гайдай повідомив, наразі ворог не просунувся на Луганщині, а над Рубіжним ЗСУ збили ворожий літак.

Він також повідомив, що обстріли як і раніше не вщухають по всій лінії фронту, а на Попасну ворог скинув фосфорну бомбу.

Він також повідомив, що російські окупанти вбили волонтера з інвалідністю Олександра Кононова у власному будинку у Борівському, що під Сєвєродонецьком.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Луганська ОДА