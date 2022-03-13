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Факти / Україна

Авіаудари РФ по аеродорому під Кропивницьким забрали життя сімох осіб – голова ОДА

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Авіаудари РФ по аеродорому під Кропивницьким забрали життя сімох осіб – голова ОДА

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу аеродрому Канатово, що біля Кропивницького, 12 березня загинуло семеро українських захисників.

Інформацію офіційно підтвердив голова Кіровоградської військової ОДА Андрій Райкович. Внаслідок обстрілу також сейрозно пошкоджено місцеву інфраструктуру.

– Шановні земляки. Внаслідок вчорашніх ударів по військовому аеродрому маємо сім загиблих, пошкоджено інфраструктуру. Удари були такої сили, що чув увесь Кропивницький. Світла пам’ять про наших хлопців буде вічною. Слава героям. Україна переможе! – заявив Андрій Райкович.

Масивний ракетний обстріл аеродрому Канатово стався вночі 12 березня. Згодом у соцмережах напишуть, що гучний звук повітряних обстрілів було чутно на весь Кропивницький.

Водночас місто Кропивницький та інші населені пункти Кіровоградщини продовжують приймати біженців із сусідніх областей України.

Починаючи з 24 лютого, коли Росія розв’язала повномасштабну війну в Україні, до Кропивницького прибули понад 43 тис. осіб, і кількість евакуюваних громадян продовжує зростати.

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