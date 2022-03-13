На даний момент інформації про місцезнаходження Івана Федорова – викраденого мера Мелітополя – немає. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

Гадаю, сьогодні вся країна бачила, як мелітопольці зібралися біля так званого штабу терористів і вимагали повернути законно обраного міського голову. На жаль, ми не знаємо, де він є, але шукаємо його всіма силами і засобами, – зазначив Старух.

Очільник Запорізької ОДА також розповів про ситуацію в області.

За його словами, Запоріжжя воює і приймає евакуйованих мешканців Оріхова, Гуляйполя та інших селищ, які знаходяться на лінії фронту.

Ситуація залишається важкою в оточеному окупантами містечку Пологи. Старух повідомив, що там вже котру добу немає електрики, люди знаходяться у дуже скрутних умовах, а окупанти не дозволяють провезти у місто гуманітарний конвой, ані здійснити евакуацію мирного населення.

Голова Запорізької ОДА також підтвердив інформацію про те, що в Оріхівському районі окупанти танком переїхали автомобіль з цивільними, і запевнив, що вони за це точно будуть відповідати.

Це у них таке розвлікалово. Вони дуже часто задом здають і переїжджають порожні автівки. У даному випадку була сім’я в машині. Не знаю, що коментувати. Думаю, наші хлопці знайдуть цих звірів, – сказав Олександр Старух.

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Нагадаємо, 12 березня місцеві жителі Мелітополя вийшли на протести з вимогою до найманців Російської Федерації звільнити з полону мера міста Івана Федорова.

За словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, понад 2 тис. людей зібралися під захопленою будівлею Мелітопольської районної військової адміністрації.

Фото: Олександр Старух