Куди і скільки українців виїхало за кордон під час війни

У той час як рівень потоку біженців через український кордон на сьогодні сповільнився, сусідні з Україною країни все ще намагаються надати притулок приблизно 2,6 мільйонам біженців.

Угорщина прийняла понад 230 000 біженців, з них 10 530 прибули в п’ятницю.

Румунія повідомила про 380 866, у тому числі 16 348 у п’ятницю.

Словаччина заявила, що прибула 185 660 осіб, більшість із яких продовжують подорож далі на захід, часто до Чеської Республіки, де в п’ятницю чиновники оцінили кількість біженців у 200 000.

Дві третини тих, хто втікає, вирушили до Польщі, приблизно 1,3 мільйона – польська прикордонна служба заявила, що в п’ятницю прибуло 76 200 осіб, що насправді на 12% менше, ніж напередодні.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ також повідомили, що з боку Республіки Білорусь зберігається загроза вторгнення збройних сил країни на територію України, керівництво РБ посилило охорону кордонів з нашою державою.