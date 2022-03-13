Мер Ірпеня заборонив журналістам в’їзд у місто

Мер Ірпеня Олександр Маркушин у неділю, 13 березня, заявив, що запроваджує заборону на в’їзд у місто для журналістів, щоб уберегти життя їм, а також захисникам України.

– Ми забороняємо в’їзд журналістів до Ірпеня. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також усіх українців – не публікуйте в соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь-що, що б вказувало на їхнє розташування! Це дуже важливо! – наголосив мер.

Він повідомив, що це шкодить повному звільненню Ірпеня від російських загарбників. За його словами, заборона почне діяти із 14 березня.