Мер Ірпеня заборонив журналістам в’їзд у місто

Мер Ірпеня Олександр Маркушин у неділю, 13 березня, заявив, що запроваджує заборону на в’їзд у місто для журналістів, щоб уберегти життя їм, а також захисникам України.
– Ми забороняємо в’їзд журналістів до Ірпеня. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також усіх українців – не публікуйте в соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь-що, що б вказувало на їхнє розташування! Це дуже важливо! – наголосив мер.
Він повідомив, що це шкодить повному звільненню Ірпеня від російських загарбників. За його словами, заборона почне діяти із 14 березня.
– Вибачте, це тимчасово, але ми не хочемо ризикувати життям наших хлопців. Сьогодні для Ірпеня сумний день. За ніч загинуло троє наших хлопців, які на в’їзді з Бучі стояли на блок-посту. Вони загинули, бо всі бігають та фотографують, викладають в інтернет, показують позиції ворогові, – сказав Маркушин.