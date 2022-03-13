Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 18 день війни
Вбили Вбили
85 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

Мер Ірпеня заборонив журналістам в’їзд у місто

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Мер Ірпеня заборонив журналістам в’їзд у місто

Мер Ірпеня Олександр Маркушин у неділю, 13 березня, заявив, що запроваджує заборону на в’їзд у місто для журналістів, щоб уберегти життя їм, а також захисникам України.

– Ми забороняємо в’їзд журналістів до Ірпеня. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також усіх українців – не публікуйте в соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь-що, що б вказувало на їхнє розташування! Це дуже важливо! – наголосив мер.

Він повідомив, що це шкодить повному звільненню Ірпеня від російських загарбників. За його словами, заборона почне діяти із 14 березня.

– Вибачте, це тимчасово, але ми не хочемо ризикувати життям наших хлопців. Сьогодні для Ірпеня сумний день. За ніч загинуло троє наших хлопців, які на в’їзді з Бучі стояли на блок-посту. Вони загинули, бо всі бігають та фотографують, викладають в інтернет, показують позиції ворогові, – сказав Маркушин.

Читайте
В Ірпені російські війська вбили журналіста The New York Times - начальник управління поліції

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка