Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
85 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

Отримав букет тюльпанів: на кордоні у Чернівцях затримали чоловіка, який видавав себе за жінку

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Отримав букет тюльпанів: на кордоні у Чернівцях затримали чоловіка, який видавав себе за жінку

У Чернівецькій області на пункті пропуску Порубне прикордонники затримали киянина, який видавав себе за свою дружину, щоб уникнути призову і виїхати з України.

30-річного мешканця столиці, що видавав себе за жительку Одеської області та намагався разом з неповнолітньою дитиною виїхати закордон, затримали 12 березня надвечір. Він навіть отримав на кордоні букет тюльпанів.

Псевдо-жінку прикордонники виявили під час паспортного контролю. Чоловік на прикордонному контролі надав чужі документи, а саме паспорт дружини та документи на дитину.

Однак досвідчена інспекторка прикордонної служби, звіривши ретельно зовнішність “жінки” та фото в документі, виявила, що документи належать іншій людині.

Тепер чоловіку доведеться відповідати за законом, адже прикордонники спрямували повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ  – Ухилення від призову за мобілізацією, а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

12 березня українські прикордонники затримали 53-річного чоловіка, який намагався виїхати подалі від війни у Молдову. В документах втікача йшлося про те, що він комісований через важкі пологи.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка