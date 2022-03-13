Отримав букет тюльпанів: на кордоні у Чернівцях затримали чоловіка, який видавав себе за жінку

У Чернівецькій області на пункті пропуску Порубне прикордонники затримали киянина, який видавав себе за свою дружину, щоб уникнути призову і виїхати з України.

30-річного мешканця столиці, що видавав себе за жительку Одеської області та намагався разом з неповнолітньою дитиною виїхати закордон, затримали 12 березня надвечір. Він навіть отримав на кордоні букет тюльпанів.

Псевдо-жінку прикордонники виявили під час паспортного контролю. Чоловік на прикордонному контролі надав чужі документи, а саме паспорт дружини та документи на дитину.

Однак досвідчена інспекторка прикордонної служби, звіривши ретельно зовнішність “жінки” та фото в документі, виявила, що документи належать іншій людині.

Тепер чоловіку доведеться відповідати за законом, адже прикордонники спрямували повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ – Ухилення від призову за мобілізацією, а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

12 березня українські прикордонники затримали 53-річного чоловіка, який намагався виїхати подалі від війни у Молдову. В документах втікача йшлося про те, що він комісований через важкі пологи.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби