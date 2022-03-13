Припиніть бомбардувати Україну: заслужений військовий льотчик РФ звернувся до колег

Заслужений військовий льотчик РФ, полковник авіації Геннадій Штерн, який після відставки живе та працює в Черкасах, звернувся до російських колег із закликом негайно припинити бомбардування мирних міст та сіл в Україні.

– У цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії! Я виріс на Черкаській землі, звідси пішов до авіації. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, яку у квітні цього року потрібно орати та засівати, а не знищувати.

Ми з вами літали у спільному небі, на одних літаках, з одних і тих самих аеродромів, ми товаришували, я виховав двох командувачів у Повітряних силах України західного напрямку: генерал-майора Марченка Олексія Станіславовича та східного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Це чудові, відомі люди та льотчики, їхніми іменами можна пишатися.

Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не повинні бути в прицілах ваших літаків, припиняйте бомбардування та обстріл української території з повітря, – сказав він у відеозверненні.