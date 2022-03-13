Припиніть бомбардувати Україну: заслужений військовий льотчик РФ звернувся до колег

Заслужений військовий льотчик РФ, полковник авіації Геннадій Штерн, який після відставки живе та працює в Черкасах, звернувся до російських колег із закликом негайно припинити бомбардування мирних міст та сіл в Україні.
– У цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії! Я виріс на Черкаській землі, звідси пішов до авіації. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, яку у квітні цього року потрібно орати та засівати, а не знищувати.
Ми з вами літали у спільному небі, на одних літаках, з одних і тих самих аеродромів, ми товаришували, я виховав двох командувачів у Повітряних силах України західного напрямку: генерал-майора Марченка Олексія Станіславовича та східного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Це чудові, відомі люди та льотчики, їхніми іменами можна пишатися.
Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не повинні бути в прицілах ваших літаків, припиняйте бомбардування та обстріл української території з повітря, – сказав він у відеозверненні.
Штерн висловив сподівання, що його підтримають усі ветерани авіації.
Геннадій Штерн понад 30 років прослужив у військовій авіації. 1970 року закінчив Єйське вище військове авіаційне училище, потім – Ленінградську академію авіації.
Служив в авіаційних частинах ВПС СРСР, потім у ВПС РФ на посадах льотчика-інструктора, командира ланки, замкомандира та командира ескадрильї, замкомандира полку, заступника начальника Літно-методичного відділу училища, начальника Літно-методичної групи ВПС СКВО, старшого льотчика-інспектора безпеки польотів 4-ї Повітряної Армії.
Освоїв понад 30 типів та модифікацій літаків. Загальний наліт – 4 598 годин. Учасник бойових дій, інвалід війни ІІ групи.
Фото: Повітряні сили ЗСУ