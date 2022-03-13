На 18-ту добу війни Росії проти України стан, положення та характер дій сил оборони залишаються без суттєвих змін.

Як повідоляє Генштаб ЗСУ, противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб.

Порушуючи Міжнародне гуманітарне право, ворог розміщує підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, обстрілює мирне населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

Морально-психологічний стан військ противника, які брали участь у боях зі Збройними силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

За наявною інформацією, на території Білорусі у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході війни в Україні військовослужбовців РФ.

Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.

У зв’язку з втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1 500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

Водночас Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника. За попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два безпілотники.

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