Російські окупаційні війська залишили місто Скадовськ в Херсонській області.

Як повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв, у місті наразі працюють патрулі та служба охорони.

– 17 день війни в Україні. Ми знаходимося у Скадовську. На сьогоднішній день немає окупаційних військ і зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби, є газ, вода, світло, присутній зв’язок, з перебоями, але працює. Працюють служби соціального забезпечення… з понеділка відновлюється освітній процес в дистанційному режимі. По безпековій ситуації – працюють патрулі та служба охорони, – розповів мер Скадовська.

Місто на Херсонщині потрапило під загарбницьку навалу ворога ще 9 березня, коли колона російської техніки увійшла у Скадовськ.

Нагадаємо, в Чернігівській області 12 березня українські військові звільнили два населені пункти, вибивши звідти російських загарбників.

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