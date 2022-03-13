Росія хоче отримати повний контроль над ЗАЕС

Росія планує взяти під повний та постійний контроль українську Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомило Міжнародне агентство ООН з нагляду за ядерною енергетикою (МАГАТЕ) із посиланням на дані української компанії Енергоатом.

Енергоатом поінформував МАГАТЕ про наміри Росії керувати ЗАЕС під керівництвом своєї державної ядерної компанії Росатом.

Енергоатом також повідомив, що персонал був змушений координувати з російськими окупаційними силами всі оперативні питання, включно з технічними. Кілька днів тому на захоплену АЕС прибули російські фахівці, щоб надати оцінку радіаційній ситуації.

У Росії, яка захопила АЕС після напруженого бою з українськими військами 4 березня, спростувала ці заяви. Втім у Росатомі підтвердили, що на ЗАЕС знаходяться російські фахівці.

Енергоатом також поінформував МАГАТЕ, що ремонтні роботи пошкоджених ліній електропередач на Чорнобильській АЕС продовжуються. Наразі резервне живлення систем забезпечують дизельні генератори, що є важливим для безпеки об’єкту.

За даними Енергоатому 211 осіб технічного персоналу та охоронців досі не можуть змінити місце роботи, фактично проживаючи там із того дня, коли російські сили взяли АЕС під свій контроль.

Фото: ЗАЕС

Джерело: МАГАТЕ