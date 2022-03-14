Стало відомо, на кого працював загиблий в Ірпені американський журналіст

Американське видання Time випустило заяву від свого керівництва, в якому повідомило, що загиблий в Ірпені в Київській області журналіст Брент Рено працював на них, його редакційним завданням було висвітлення глобальної кризи біженців.

– Ми спустошені втратою Брента Рено. Будучи відзначеним нагородами режисером та журналістом, Брент знімав найскладніші історії у всьому світі, часто разом зі своїм братом Крейгом Рено. В останні тижні Брент був у регіоні, працюючи над проектом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців, – сказано у заяві, опублікованій у неділю, 13 березня.

У виданні додали, що їхні серця залишаються із близькими Брента.

– Вкрай важливо, щоб журналісти могли безпечно висвітлювати продовження вторгнення і гуманітарну кризу в Україні, – підкреслили в Time.

Фото: Renaud Brothers