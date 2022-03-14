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Факти / Україна

Стало відомо, на кого працював загиблий в Ірпені американський журналіст

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Стало відомо, на кого працював загиблий в Ірпені американський журналіст

Американське видання Time випустило заяву від свого керівництва, в якому повідомило, що загиблий в Ірпені в Київській області журналіст Брент Рено працював на них, його редакційним завданням було висвітлення глобальної кризи біженців.

– Ми спустошені втратою Брента Рено. Будучи відзначеним нагородами режисером та журналістом, Брент знімав найскладніші історії у всьому світі, часто разом зі своїм братом Крейгом Рено. В останні тижні Брент був у регіоні, працюючи над проектом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців, – сказано у заяві, опублікованій у неділю, 13 березня.

У виданні додали, що їхні серця залишаються із близькими Брента.

– Вкрай важливо, щоб журналісти могли безпечно висвітлювати продовження вторгнення і гуманітарну кризу в Україні, – підкреслили в Time.

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Вбитий в Україні журналіст Брент Рено не виконував редакційне завдання - The New York Times

Фото: Renaud Brothers

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Джерело: TIME

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