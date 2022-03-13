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Факти / Україна

Сили тероборони укомплектовані на 100% – Ляхович

Ілля Нежигай редактор стрічки
Тероборона

Сили територіальної оборони наразі укомплектовані вже на 100%.

Про це повідомив уповноважений з питань взаємодії з громадськими об’єднаннями та добровольчими формуваннями Андрій Ляхович в ефірі телемарафону.

Наразі йде доукомплектування добровольчих збройних формувань, що будуть допомагати Збройним силам України.

За словами Андрія Ляховича, щоб потрапити до лав ТРО наразі треба пройти етап відбору.

– Кожен повинен займатись тим, чим вміє. Є люди, які вміють воювати, є люди, які повинні організовувати забезпечення. І не потрібно ображатись людям, а брати хто що вміє робити, і це робити з користю, в першу чергу, щоб не заважати збройним силам і формуванням, які ведуть бойові дії, – сказав він.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту бойових дій з ворогом на території України.

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Фото: АрміяІнформ

Джерело: Телемарафон UAразом

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