У Луганській області у бою з російськими загарбниками 12 березня загинув колишній командир 24-ї бригади імені короля Данила Валерій Гудзь.

– Вчора, 12 березня, Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій, – повідомляє БФ Повернись живим.

Мав позивний 79, але його часто називали просто – Федорович.

Полковник Гудзь – уродженець Борисполя, з 2014 року пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади.

Був командиром 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила (2017-2020). Потім – слухачем Національного університету оборони України імені Черняховського. Коли 24 лютого РФ вторглася в Україну, повернувся у 24-ту бригаду.

Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2015), Орденом Народний Герой України (2017).

Фото: Повернись живим