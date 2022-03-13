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Факти / Україна

У Донецькій області обстрілами пошкоджено евакуаційний поїзд. Є жертви

Тетяна Забожко редакторка стрічки
швидка допомога

У ніч проти 13 березня поблизу станції Брусин Донецької області уламками після обстрілу був уражений пасажирський потяг Краматорськ – Львів.

Одна з провідниць загинула, ще одну госпіталізували до лікарні Слов’янська, де їй надають необхідну допомогу.

Евакуаційний рейс прямував до міста Лиман, щоб забрати із зони активних бойових дій жителів Луганської та Донецької областей.

– Це жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав “дорогу життя” для вже понад 2 млн врятованих, – зазначають в Укрзалізниці.

Нині національний перевізник докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, які очікували на порятунок на вокзалі в місті Лиман.

Відомо, що серед них – близько 100 дітей.

13 березня почалася вісімнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрзалізниця

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Фото: УНІАН

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