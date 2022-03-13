У Києві створили запас продуктів харчування на два тижні на випадок блокади столиці України російськими військами.

Як поінформували в Київській міській військадміністрації, цих продуктів повинно вистачити для 2 млн киян, які залишаються в місті.

– У столиці сформовано двотижневий запас необхідних продуктів харчування для 2 млн киян, які залишились у місті. Місто підготувалося до можливих дій у разі блокади. Ті 2 млн киян, які не полишили свої домівки, не залишаться сам на сам у разі погіршення ситуації, – наголосили в КМВА.

Наразі влада столиці в співпраці з бізнесом робить все, щоб у місті відкривалися магазини та аптеки, а ціни в них були доступними.

У КМвА запевнили, що в Києві виплачуються зарплати і пенсії. Мешканців столиці закликають за можливості оплачувати комунальні послуги, які їм надаються в повному обсязі.

Станом на сьогодні в Києві працюють банки, комунальний транспорт, заправки та автосервіси. Інформацію про заклади (такі як аптеки, магазини, АЗС), що працюють, можна дізнаватися в застосунку Київ Цифровий.

Як відомо, російські загарбники не полишають намірів оточити столицю України, але завдяки зусиллям української армії їм це не вдається.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко поінформував, що місто готується до оборони. В столиці створюють резерви продуктів, ліків, товарів першої необхідності та укріплюють блокпости.