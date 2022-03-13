Володимир Путін відкрито обговорює арешт активів компаній, що припиняють працювати з Росією через її агресію проти України. Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Там стверджують, що серед найбільш прибуткових активів Росії, які знаходяться під загрозою, є літаки, і додають:

За даними консалтингової компанії IBA, станом на четвер, 10 березня російським перевізникам було орендовано 523 літаки. З них 101 орендований у S7 Airlines і 89 – в Аерофлоту. Обидві авіакомпанії припинили міжнародні рейси, виключивши будь-які шанси повернути літаки їх власникам.

За даними авіаційної консалтингової компанії Ishka, вартість літаків становить 12 мільярдів доларів.

Відповідно до європейських санкцій такі орендодавці, як AerCap і SMBC, які базуються в Ірландії, мають до 28 березня розірвати контракти з російськими авіакомпаніями та повернути свої літаки.

На думку експертів така перспектива не є реальною і лізингові компанії можуть зіткнутися з величезними збитками.

Раніше, уряд США запровадив нові санкції проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що прагнуть того, щоб уряд Росії заплатив сувору економічну та дипломатичну ціну за вторгнення в Україну.