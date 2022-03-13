Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
79 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

У відповідь на санкції Росія може арештувати 523 орендованих літаки вартістю $12 млрд

Олена Конюшок SEO оптимізація
У відповідь на санкції Росія може арештувати 523 орендованих літаки вартістю $12 млрд

Володимир Путін відкрито обговорює арешт активів компаній, що припиняють працювати з Росією через її агресію проти України. Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Там стверджують, що серед найбільш прибуткових активів Росії, які знаходяться під загрозою, є літаки, і додають:

За даними консалтингової компанії IBA, станом на четвер, 10 березня російським перевізникам було орендовано 523 літаки. З них 101 орендований у S7 Airlines і 89 – в Аерофлоту. Обидві авіакомпанії припинили міжнародні рейси, виключивши будь-які шанси повернути літаки їх власникам.

За даними авіаційної консалтингової компанії Ishka, вартість літаків становить 12 мільярдів доларів.

Відповідно до європейських санкцій такі орендодавці, як AerCap і SMBC, які базуються в Ірландії, мають до 28 березня розірвати контракти з російськими авіакомпаніями та повернути свої літаки.

На думку експертів така перспектива не є реальною і лізингові компанії можуть зіткнутися з величезними збитками.

Читайте
Збиті літаки, гелікоптери та наземна техніка - ЗСУ про втрати ворога

Раніше, уряд США запровадив нові санкції проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що прагнуть того, щоб уряд Росії заплатив сувору економічну та дипломатичну ціну за вторгнення в Україну.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: NYT

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка