Верещук очолила штаб по роботі з полоненими

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відповідно до постанови №257 від 11 березня, уряд утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на чолі з віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також до складу штабу увійшли представники профільних міністерств, силових відомств та радник керівника Офісу президента.

Наголошується, що основними завданнями Координаційного штабу є:

сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;

сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;

визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо поводження з військовополоненими; поширення інформації про діяльність Координаційного штабу.

Штаб відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у розгляді та розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань поводження з військовополоненими згідно з нормами міжнародного гуманітарного права;

приймає рішення щодо визначення завдань державних органів, залучених до питань реалізації політики щодо поводження з військовополоненими;

сприяє дотриманню норм міжнародного гуманітарного права під час проведення допиту військовополонених уповноваженими органами; вносить пропозиції щодо обміну військовополоненими.

Українським пенсіонерам почали виплачувати пенсії, а нашу армію продовжують підсилювати, про це нещодавно заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.