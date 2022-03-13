Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
79 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

Верещук очолила штаб по роботі з полоненими

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Ірина Верещук

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відповідно до постанови №257 від 11 березня, уряд утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на чолі з віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також до складу штабу увійшли представники профільних міністерств, силових відомств та радник керівника Офісу президента.

Наголошується, що основними завданнями Координаційного штабу є:

  • сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;
  • сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;
  • визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо поводження з військовополоненими; поширення інформації про діяльність Координаційного штабу.

Штаб відповідно до покладених на нього завдань:

  • бере участь у розгляді та розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань поводження з військовополоненими згідно з нормами міжнародного гуманітарного права;
  • приймає рішення щодо визначення завдань державних органів, залучених до питань реалізації політики щодо поводження з військовополоненими;
  • сприяє дотриманню норм міжнародного гуманітарного права під час проведення допиту військовополонених уповноваженими органами; вносить пропозиції щодо обміну військовополоненими.
Читайте
Генштаб ЗСУ: залишається загроза втручання військових Білорусі на територію України

Українським пенсіонерам почали виплачувати пенсії, а нашу армію продовжують підсилювати, про це нещодавно заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс президента

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка