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Факти / Україна

Війська РФ зосередили зусилля на наступі в зоні ООС – Арестович

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Війська РФ зосередили зусилля на наступі в зоні ООС – Арестович

На 18-ту добу війни Росії проти України ворог визначився з напрямками основних зусиль і зосереджує їх на наступі на наші сили оборони в зоні ООС.

Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Однак він зазначив, що українська армія стримує російських загарбників і наносить потужні удари у відповідь.

– Сьогодні вночі були знищені значна кількість техніки і сили противника у Херсонській області. Тримається Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, Київщина. Переважно на півночі та в районі Харкова противник зупинений, і зараз займається перегрупуванням, підтягуванням бойових сил, тому активних бойових дій не проводить, – зазначив він.

За словами Арестовича, українські війська наносили нічні удари по противнику: артилерійські та авіаційні.

Водночас ворог вдався до ударів у відповідь. Зокрема, на Львівщині, за попередніми даними, стратегічні російські літаки завдали з акваторії Чорного моря удару крилатими ракетами.

Олексій Арестович запевнив, що ситуація контролюється військово-політичним керівництвом України.

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