Вкрали дефібрилятор та апарат ЕКГ: окупанти розтрощили відділення ЕМД на Харківщині

Окупанти вибили двері у приміщенні ППБ Петровського Балаклійського відділення ЕМД та вкрали медичне обладнання, серед якого були: дефібрилятор, апарат ЕКГ, валіза з медичними виробами та автомобільний акумулятор. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

– Все інше майно потрощили та розбили, щоб не залишити після себе нічого. В той час, коли росіяни нападають, грабують та вбивають, справжні друзі Центру ЕМД та МК , з усих сил намагаються підтримати медичних працівників, – йдеться у повідомленні КНП ХОР Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

До речі, у Сумській області російські загарбники обкрадають будинки, школи та дитячі садки.