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Факти / Україна

Ворог мріє про Маріуполь і готується до наступу на Вугледар під Донецьком – Генштаб ЗСУ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Ворог мріє про Маріуполь і готується до наступу на Вугледар під Донецьком – Генштаб ЗСУ

Триває вісімнадцята доба війни в Україні, наші військовослужбовці тримають гідну оборону від путінських загарбників. Окрім сухопутних кордонів, не менш важливою залишається оборона морського узбережжя.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Генштабу ЗСУ 13 березня. Зазначається, що українські Повітряні сили ЗСУ здійснюють успішне протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.

Протягом цілого дня 13 березня ворог зосереджував свої зусилля на просуванні у напрямку Кривого Рогу, що у Дніпропетровській області.

Путінські загарбники не полишають спроб повністю захопити Маріуполь та Миколаїв. Чимала кількість військ агресора також зосереджена поблизу міста Вугледар, що за 50 км від Донецька.

– Окупанти продовжують брати в заручники цивільне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах та дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства, – йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, також ворог вдається до диверсій на шляхах, де організовуються транспортні конвої з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

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