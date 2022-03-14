Виставляли, як знищення Байрактару ЗСУ: російська ППО збила свій безпілотник

У районі Веселе Харківської області система ППО РФ помилково збила свій безпілотник-розвідник. Намагаючись приховати цей факт, російські військові повідомили керівництво про нібито знищення Байрактару ЗСУ.

– Сьогодні о 9.32 у районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК ТОР на висоті 320 м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку, – написав на своїй сторінці у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію.

– Ми зруйнували міф про “непереможність” російської армії. Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на 3 дні було розраховано запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх та зірвали плани захоплення. Противник зазнає серйозних втрат в особовому складі та техніці. Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед останніми роками. Сьогодні армія РФ за рівнем професіоналізму – це ми зразка початку 2014 року, – додав Залужний.