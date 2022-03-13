Путінські загарбники зазнали чергової військової поразки у боях на Київщині.

Цього разу, 13 березня, це сталося під Білогородкою, де російські війська не змогли форсувати давньоруські Змієві вали.

– Під Білгородкою орки вперше дізнались про історію Русі на власному досвіді. Орковська техніка не змогла форсувати Змієві вали. Давньоруські оборонні системи проти Орди – 2000 років гарантії! – йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Змієві вали – це військові оборонні споруди часів Русі. Загальна довжина Змієвих валів України – близько 2000 км, одна із ділянок яких проходить територією Київської області.

Назва Змієві вали має давньоруське коріння: образ Змія був досить поширений у різноманітних казкових сюжетах і символізував ворога.

Особливо дієвими Змієві вали були у ХІІ столітті, коли монголо-татари завойовували Русь.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ