12-го березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі, а особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині. Про таке повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Ударна авіація Повітряних Сил продовжує наносити удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, колони на марші та інші цілі.
Крім того, протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує:
- два російські вертольоти Ка-52;
- один Су-34;
- один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);
- два безпілотні літальні апарати;
- є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ іакож повідоми, що з боку Республіки Білорусь зберігається загроза вторгнення збройних сил країни на територію України, керівництво РБ посилило охорону кордонів з нашою державою.