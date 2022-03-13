12-го березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі, а особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині. Про таке повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Ударна авіація Повітряних Сил продовжує наносити удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, колони на марші та інші цілі.

Крім того, протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує:

два російські вертольоти Ка-52;

один Су-34;

один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);

два безпілотні літальні апарати;

є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження.

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Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ іакож повідоми, що з боку Республіки Білорусь зберігається загроза вторгнення збройних сил країни на територію України, керівництво РБ посилило охорону кордонів з нашою державою.