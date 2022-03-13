Зеленський закликав Microsoft, Oracle та SAP йти з російського ринку

Президент України Володимир Зеленський закликав власників великих компаній виходити з ринку Російської Федерації, щоб допомогти закінчити війну, розв’язану цією країною на нашій території.

– Сьогодні не може бути піврішень чи півтонів! Є тільки чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей та жінок. Microsoft, Oracle, SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну! – йдеться у заяві українського президента, опублікованій на його сторінці у соціальній мережі Twitter у неділю, 13 березня.