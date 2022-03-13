12 березня російськими агресорами було завдано авіаційного удару по одній зі святинь України Святогірській лаврі, в приміщеннях якої перебувало понад 500 осіб, зокрема і біженці з Харкова та Ізюма. 200 з них – діти.

Про це у відеозверненні, розміщеному на YouTube-каналі лаври, повідомив митрополит Святогірський Арсеній.

За його словами, авіаційна атака сталася о 22.00 після закінчення всенічного бдіння на честь Торжества Православ’я, яке відзначається 13 березня.

Бомба впала в безпосередній близькості від моста, який з’єднує береги річки Сіверський Донець, відповідно лавру з містом Святогірськ.

В результаті вибуху були вибиті вікна в Успенському соборі, в Покровському храмі, а також в готелі Лаври, в якому на той момент проживали 520 біженців в основному з Харкова, Ізюма. З них – 200 дітей. Деякі отримали поранення осколками скла. У всіх трьох поверхах готелю вилетіли не тільки вікна, але і двері.

Наразі люди в підвалах в стресовому стані. У дітей – істерика.

Митрополит зазначив, що на момент авіаудару в Святогірську перебували разом з місцевими жителями і біженцями близько 10 тис. мирних людей. Тобто жодних військових з’єднань ані на території міста, ані на території лаври не було. Удар був нанесений по мирному місту і по одній з відомих святинь України.

– Ми, брати, паломники і біженці, звертаємося до всіх, від кого залежить подібна дія, що це безумство – завдавати авіаударів по мирних людях, по людях, які втекли від війни з-під бомбардувань та обстрілів, – заявив митрополит.

Історія Святогірської лаври мала досвід у 2014-2015 роках, коли жителі Краматорська, Слов’янська, Дебальцевого знаходили тут притулок. Але такого ніколи не було, щоб по мирному місту і по лаврі був нанесений авіаудар.

За словами священнослужителя, ступінь руйнувань повною мірою буде оцінено найближчим часом.

Наразі в лаврі немає електрики. І це важливо, оскільки монастирські кухні і котельня працюють на електроплитах та електронасосах.

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Всі люди в підвалах. Оскільки стало відомо, що йде підготовка до ще одного авіаудару.

Намісник Свято Успенської Святогірської лаври закликав усіх, хто має можливість, вплинути на ситуацію, припинити шалені бомбардування мирних міст та мирних людей.

За інформацією СБУ, найбільших пошкоджень зазнало приміщення, де знайшли прихисток біженці, є поранені. Як повідомили в УПЦ МП, від вибухової хвилі були ушкоджені приміщення Святогірської лаври, в яких проживала братія монастиря та люди, які втекли до церкви, щоб сховатися від російських обстрілів.

Джерело: Святогірська Лавра