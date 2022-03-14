Вслід за Британією та США, уряд Австралії наклав нові санкції проти 33 російських олігархів, відомих бізнесменів та їхніх родичів. Про це з посиланням на міністра закордонних справ Меріс Пейн повідомило видання Bloomberg.

Перелік підсанкційних росіян подібний до того, який розробили країни Великої сімки для чергового раунду санкцій.

У нього ввійшли, зокрема:

Роман Абрамович – власник футбольного клубу “Челсі”;

– власник футбольного клубу “Челсі”; Олексій Міллер – генеральний директор “Газпрому”;

– генеральний директор “Газпрому”; Дмитро Лебедєв – голова ради директорів банку “Росія”;

– голова ради директорів банку “Росія”; Сергій Чемезов – голова Ростеха;

– голова Ростеха; Микола Токарєв – голова “Транснафти”;

– голова “Транснафти”; Ігор Шувалов – голова ВЕБ.РФ;

– голова ВЕБ.РФ; Кирило Дмитрієв – голова Російського фонду прямих інвестицій.

Нагадаємо, Велика Британія вивчає можливості використання будинків та майна російських громадян, які потрапили під санкції, у гуманітарних чи інших цілях.

Про це заявив британський міністр Кабінету Міністрів Майкл Гоув в інтерв’ю журналістам.