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Факти / Україна

Австралія оголосила про санкції щодо 33 російських бізнесменів

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Австралія оголосила про санкції щодо 33 російських бізнесменів

Вслід за Британією та США, уряд Австралії наклав нові санкції проти 33 російських олігархів, відомих бізнесменів та їхніх родичів. Про це з посиланням на міністра закордонних справ Меріс Пейн повідомило видання Bloomberg.

Перелік підсанкційних росіян подібний до того, який розробили країни Великої сімки для чергового раунду санкцій.

У нього ввійшли, зокрема:

  • Роман Абрамович – власник футбольного клубу “Челсі”;
  • Олексій Міллер – генеральний директор “Газпрому”;
  • Дмитро Лебедєв – голова ради директорів банку “Росія”;
  • Сергій Чемезов – голова Ростеха;
  • Микола Токарєв – голова “Транснафти”;
  • Ігор Шувалов – голова ВЕБ.РФ;
  • Кирило Дмитрієв – голова Російського фонду прямих інвестицій.
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Нагадаємо, Велика Британія вивчає можливості використання будинків та майна російських громадян, які потрапили під санкції, у гуманітарних чи інших цілях.

Про це заявив британський міністр Кабінету Міністрів Майкл Гоув в інтерв’ю журналістам.

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Фото: Unsplash

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