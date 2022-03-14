Вслід за Британією та США, уряд Австралії наклав нові санкції проти 33 російських олігархів, відомих бізнесменів та їхніх родичів. Про це з посиланням на міністра закордонних справ Меріс Пейн повідомило видання Bloomberg.
Перелік підсанкційних росіян подібний до того, який розробили країни Великої сімки для чергового раунду санкцій.
У нього ввійшли, зокрема:
- Роман Абрамович – власник футбольного клубу “Челсі”;
- Олексій Міллер – генеральний директор “Газпрому”;
- Дмитро Лебедєв – голова ради директорів банку “Росія”;
- Сергій Чемезов – голова Ростеха;
- Микола Токарєв – голова “Транснафти”;
- Ігор Шувалов – голова ВЕБ.РФ;
- Кирило Дмитрієв – голова Російського фонду прямих інвестицій.
Нагадаємо, Велика Британія вивчає можливості використання будинків та майна російських громадян, які потрапили під санкції, у гуманітарних чи інших цілях.
Про це заявив британський міністр Кабінету Міністрів Майкл Гоув в інтерв’ю журналістам.