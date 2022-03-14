Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційних поїздів із Запоріжжя, який буде дійсним до 27 березня. Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися щодня, про які ви зможете дізнатися на сайті https://uz-vezemo.com/.

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.