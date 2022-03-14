Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 14 березня 2022 року. Дані графік залишається актуальним до 27 березня 2022 року. За всіма змінами, а також розклад додаткових поїздів для евакуації ви можете дивитися тут – https://uz-vezemo. com/.

4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1

5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1

6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець

16:34 №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.