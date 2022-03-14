Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 14 березня 2022 року. Від сьогодні Укрзализниця вводить стабільний графік руху поїздів, який будет дійсний до 27 березня 2022. За додатковими рейсами та змінами у розкладі слідкуйте на https://uz-vezemo.com/.
- 1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.
- 1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
- 2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.
- 3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
- 4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук
- 4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд
- 5:40 – №114/113 Львів – Лиман
- 5:40 – №142/141 Львів – Лиман
- 8:00 – №705 Дарниця – Львів
- 11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ
- 13:09 – №114/113 Лиман – Львів
- 13:09 – №142/141 Лиман – Львів
- 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
- 14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський
- 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів
- 17:07 – №743 Дарниця – Львів
- 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино
- 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький
- 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук
- 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород
- 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава
- 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів
- 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
- 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта
- 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп
- 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород
- 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель
- 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний
- 21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта
- 21:33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці
- 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
- 21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
- 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці
- 22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород
- 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів
- 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман
- 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький
Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.