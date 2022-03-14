Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 19 день війни
Вбили Вбили
90 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

На Київщині агресор продовжує “визволення” музеїв та церков, гинуть люди – прокуратура

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
На Київщині агресор продовжує “визволення” музеїв та церков, гинуть люди – прокуратура

Прокуратура Київської області відкрила низку кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку путінських загарбників.

Йдеться про обстріл автобуса із мирними мешканцями, а також руйнування церкви та музею-заповідника, які сталися 14 березня.

Під Бучею ворог здійснив цілеспрямований обстріл автобуса із мінометів, коли зеленим коридором рухався автобус із Гостомеля. Внаслідок цього 65-річна жінка загинула на місці, був тяжко поранений водій.

Населений пункт Нові Петрівці у Вишгородському районі російські військовослужбовці обстріляли із Градів.

Серйозного руйнування зазнали місцева церква та Національний музей-заповідник Битва за Київ у 1943 році. Внаслідок обстрілу загинула одна особа, ще одна отримала поранення.

Кримінальні провадження відкрито за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Читайте
В кращих традиціях більшовиків: скільки українських церков обстріляли війська РФ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка