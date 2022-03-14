На Київщині агресор продовжує “визволення” музеїв та церков, гинуть люди – прокуратура

Прокуратура Київської області відкрила низку кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку путінських загарбників.

Йдеться про обстріл автобуса із мирними мешканцями, а також руйнування церкви та музею-заповідника, які сталися 14 березня.

Під Бучею ворог здійснив цілеспрямований обстріл автобуса із мінометів, коли зеленим коридором рухався автобус із Гостомеля. Внаслідок цього 65-річна жінка загинула на місці, був тяжко поранений водій.

Населений пункт Нові Петрівці у Вишгородському районі російські військовослужбовці обстріляли із Градів.

Серйозного руйнування зазнали місцева церква та Національний музей-заповідник Битва за Київ у 1943 році. Внаслідок обстрілу загинула одна особа, ще одна отримала поранення.

Кримінальні провадження відкрито за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.