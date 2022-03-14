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Факти / Україна

Нічне авіабомбардування Охтирки: загинули щонайменше троє людей

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Міський голова Охтирки Павло Кузьменко

Щонайменше троє жителів загинули під час нічного авіабомбардування Охтирки Сумської області 14 березня.

Про це з місця події, де досі палають житлові будинки приватного сектору, повідомив міський голова Павло Кузьменко.

Інших цивільних, каже мер, поки що не знайшли.

– Біля мене поряд лежить померла людина. Зараз її повезуть до моргу. Це страшне горе, яке приніс ворог-москаль, – наголосив Павло Кузьменко.

Міський голова наголошує: люди помирають від авіаударів, тому що країна не має захисту від них.

– Ті льотчики, які бомбардують місто, повинні розуміти, що вбивають мирне населення. Діти, близькі та рідні цих виродків повинні горіти в пеклі, – констатує мер міста.

Однак додає: ворожі угруповання повністю деморалізовані та дезорієнтовані. А українські військові б’ють їх всюди, де тільки можна, та беруть у полон їхніх генералів.

Нагадаємо, що житлові квартали Охтирки постраждали від авіанальоту й увечері 13 березня.

14 березня почалася дев’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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