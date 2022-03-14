Під Черніговом українські захисники ЗСУ повністю знищили командний пункт і техніку путінських загарбників, ліквідувавши значну кількість живої сили. Більшість із них, як свідчать документи, були строковиками.

Про це ввечері 14 березня повідомили у прес-службі оперативного командування Північ.

Росіяни і башкири: під Черніговом знищено командний пункт РФ, збереглися лише документи / 5 фотографий

– За поточну добу в результаті нанесення влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки. Смерть московським окупантам!

У документах, які віднайшлися після знищення командного пункту ворога, збереглася інформація про “визволителів”.

Так, у взводі були росіяни та башкири, наймолодший із них – 2002 року народження.

Джерело: Operational Command North

Фото: Operational Command North