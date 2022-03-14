Стартувала платформа #Моя Війна для переконання міжнародних партнерів, більше допомагати Україні

Міністерство культури та інформаційної політики України, Асоціація інноваційної та цифрової освіти і компанія Totonis запустили міжнародну платформу #МояВійна (www.mywar.in.ua). З її допомогою кожен українець, як свідок жорстокої війни Російської Федерації проти України, може описати свою історію, викласти реальні факти та особисті переживання. Громадяни всіх країн світу можуть побачити і прочитати ці факти рідними для них мовами і висловити свою підтримку Україні реальними діями.

– Наразі свідками війни вже стали мільйони українців. Кожна з їх історій — вкрай важлива і має бути задокументована. Бо та реальність, з якою зараз стикаються жителі України, є не тільки доказом агресії РФ, а й доказом злочинів Кремля проти людства та гуманності. Зараз ми знаходимося на передовій, і захищаємо не тільки нашу країну, а й весь цивілізований світ, кожного громадянина демократичних країн. Ми повинні поділитись зі світом тим, що переживаємо та відчуваємо. Кожна історія українців має бути почута, – зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.

На платформу, крім історії, можна додати відео або фото підтвердження військових злочинів, які скоюють російські військові на території України.

– Усі кореспонденти проходитимуть модерацію перед тим, як історія стане доступною. Це передбачено, щоб інші користувачі платформи, організатори та партнери проєкту були впевнені, що це написали реальні люди, – сказала Марія Богуслав, виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Модерація відбуватиметься протягом усієї реалізації проєкту, щоб уникнути участі в ньому провокаторів, ботів, закликів, що виходять за рамки етичних норм.