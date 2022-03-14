Україна отримає 13 млрд термінової допомоги від США

Сенат схвалив надання Україні негайної фінансової допомоги розміром 13 млрд доларів, а президент США Джозеф Байден буквально через годину підписав цю ініціативу. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник окружного відділення Республіканської партії штату Нью-Йорк Борис Пінкус.

3 мільярди Україна отримає завтра-післязавтра, а в подальші 2-3 дні буде надходити решта суми, – заявив він.

Борис Пінкус також розповів, що здебільшого американська громадськість обурена недостатньою активністю США та Європейських країн щодо ракетних ударів неподалік кордонів НАТО.

За його словами, найближчими днями буде розглядатись пропозиція часткової безпольотної зони над Україною – такої, що буде проходити вздовж кордону з Польщею, тобто на лише у західних областях.

Це абсурд. Воно нічого не дасть. Потрібно бути більш активними та агресивними. Заходу все одно не уникнути прямого зіткнення з Путіним, – сказав Пінкус.

Нагадаємо, 11 березня сенат США схвалив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні на $13,6 млрд.

Ініціатива отримала сильну двопартійну підтримку серед американських парламентарів.