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Факти / Україна

Вдалось дещо відкинути росіян у Маріуполі та під Ізюмом – МВС

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Вадим Денисенко

Українським військовим вдалося дещо відкинути росіян у Маріуполі Донецької області та під Ізюмом Харківської області.

Про це в ефірі спецмарафону національних телеканалів повідомив речник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

– У Маріуполі в одному з локальних боїв вдалося дещо відкинути росіян та розбити кілька одиниць техніки. Невеликий контрнаступ українські військові зробили і під Ізюмом, дещо відкинувши росіян, – сказав Вадим Денисенко.

За його словами, Ізюм – це один із ключових напрямків для російської армії, тому що це дорога на Донбас.

Загалом в Україні ніч була традиційно складною. Чутно вибухи було в Харкові.

Під Києвом, на західному та південно-західному напрямку, досі чути роботу української артилерії.

14 березня почалася дев’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: УНІАН

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