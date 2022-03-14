Українська сторона готова до того, що війська Російської Федерації спробують взяти штурмом Одесу.

Про це в ефірі спецмарафону національних телеканалів повідомив речник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

– Одеса для росіян залишається одним із найважливіших напрямків, тому що без неї вони не отримають сухопутного коридору до Криму, – пояснює Вадим Денисенко.

Саме через складність боїв під Миколаєвом не виключено, що агресор спробує обійти місто зі східного боку, а з іншого боку, задля відволікання уваги частини українських військових, спробує штурмувати Одесу.

Однак, говорить радник міністра МВС, зараз навряд чи можна говорити про те, що операція відбудеться найближчими днями.

– Теоретично ми розуміємо, що війська РФ можуть це планувати, бо прагнуть відрізати нас не тільки від Азовського та Чорноморського басейну, а й від усіх чорноморських портів. Але ми до цього готові, – запевняє Вадим Денисенко.

Нагадаємо, що інформацію про те, що російські війська спробують обійти Миколаїв, щоб дістатися до Одеси, 13 березня повідомило Міноборони Великої Британії.

14 березня почалася дев’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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