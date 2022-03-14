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Факти / Україна

Замість столиці, пішли на дно. ЗСУ потопили ворожу техніку під Києвом

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Замість столиці, пішли на дно. ЗСУ потопили ворожу техніку під Києвом

Збройні сили України зірвали спробу російської військової техніки перетнути річку Ірпінь по понтонному мосту поблизу Гостомеля. Про це повідомляє CNN, посилаючись на нове супутникове зображення Maxar Technologies за 13 березня.

У CNN підтвердили достовірність фотознімків, що демонструють зруйнований міст та потоплену техніку ворога, і додали:

Наразі українські війська в Ірпені зупинили просування окупантів до Києва. Тепер річка Ірпінь створює значну перешкоду для подальшого руху військових РФ.

ЗСУ теж показали, як виглядають ворожі втрати:

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За добу силами Протиповітряної оборони уражено також чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Фото: Сухопутні війська ЗС України

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