Збройні сили України зірвали спробу російської військової техніки перетнути річку Ірпінь по понтонному мосту поблизу Гостомеля. Про це повідомляє CNN, посилаючись на нове супутникове зображення Maxar Technologies за 13 березня.

У CNN підтвердили достовірність фотознімків, що демонструють зруйнований міст та потоплену техніку ворога, і додали:

Наразі українські війська в Ірпені зупинили просування окупантів до Києва. Тепер річка Ірпінь створює значну перешкоду для подальшого руху військових РФ.

ЗСУ теж показали, як виглядають ворожі втрати:

За добу силами Протиповітряної оборони уражено також чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Фото: Сухопутні війська ЗС України