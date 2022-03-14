Зеленський 16 березня виступить перед обома палатами Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, виступить перед обома палатами Конгресу США. Як уточняється, виступ відбудеться у відеорежимі.

Про це у понеділок, 14 березня, повідомила журналістка The Wall Street Journal Вів’єн Салама.

– Спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер більшості у Сенаті Чарльз Шумер оголосили про віртуальне звернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу США у середу, 16 березня, о 9 годині ранку (15.00 за Києвом. – Ред.), – йдеться у повідомленні журналістки у Twitter.

Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.