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Факти / Світ

Зеленський 16 березня виступить перед обома палатами Конгресу США

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, виступить перед обома палатами Конгресу США. Як уточняється, виступ відбудеться у відеорежимі.

Про це у понеділок, 14 березня, повідомила журналістка The Wall Street Journal Вів’єн Салама.

– Спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер більшості у Сенаті Чарльз Шумер оголосили про віртуальне звернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу США у середу, 16 березня, о 9 годині ранку (15.00 за Києвом. – Ред.), – йдеться у повідомленні журналістки у Twitter.

Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

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