Війна в Україні триває вже 19-ту добу. Російські окупанти нищать мирні українські міста, обстрілюють лікарні, школи, дитячі будинки, гуманітарні коридори.

Умисне вбивство цивільного населення є воєнним злочином.

Існують міжнародні багатосторонні угоди в галузі законів і звичаїв війни, спрямовані на захист жертв воєнних конфліктів – це Женевські конвенції про захист жертв війни.

Ці угоди 12 серпня 1949 року підписали у Женеві на Дипломатичній конференції ООН. Набули чинності угоди через рік – 21 жовтня 1950 року.

Факти ICTV розповідають, що таке Женевські конвенції та чи підпадають під них воєнні злочини Російської Федерації.

Війна в Україні та злочини окупантів

24 лютого рано вранці Росія без жодного попередження, без жодного оголошення підступно вдерлася на нашу територію та розпочала війну.

Першими під удар потрапили аеродроми та військові об’єкти поблизу Києва та Харкова. Зафіксовані диверсії і в інших містах, наприклад, у Вінниці, Івано-Франківську.

У Кремлі “виправдовують” свої дії, називаючи їх “денацифікацією” України та бажанням захистити російськомовне населення, яке нібито потерпає від утисків. Президент РФ Путін все продовжує розповідати казочку про “один народ”.

І ось вже 19-ту добу народ України показує, що російських “визволителів” тут ніхто не хоче бачити і що ми різні народи.

Світ своєю чергою висловлює підтримку саме Україні: всесвітньо відомі співаки, актори, музиканти, письменники, політичні та релігійні діячі стають на бік українців. У світових столицях проходять масштабні мітинги на підтримку нашої держави.

Рада Європейського Союзу визнала, що “спецоперація Росії на Донбасі” – це повномасштабна війна в Україні, а Білорусь назвали співучасницею російської агресії.

На жаль, це не спиняє Росію, не спиняє вчинення нею воєнних злочинів.

Визнання світом воєнних злочинів

Управління ООН з прав людини нагадало Кремлю, що будь-які напади на невійськові об’єкти можуть бути визнані воєнними злочинами. Всесвітня організація охорони здоров’я ООН також засудила російську атаку російських військ на психіатричну лікарню під Харковом, де знаходилось 300 людей.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на бомбовий удар по лікарні в Маріуполі, де розташовані пологове і дитяче відділення. За його словами, такі дії Росії просто жахають.

Наразі в Україні створили спеціальний сайт для документування воєнного злочину РФ проти цивільного населення.

Війна

Усі члени ООН утримуються у своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і якимось іншим чином, несумісним із цілями Об’єднаних Націй, зазначається у Статуті ООН.

Крім того, згідно з III Конвенцією про відкриття військових дій (Гаага, 18 жовтня 1907 року), воєнні дії не мають починатися без попереднього та чіткого попередження у формі або мотивованого оголошення війни, або ультиматуму з умовним оголошенням війни.

Нагадаємо, що Путін офіційно не оголошував війну Україні.

Женевські конвенції

Женевські конвенції 1949 року – це чотири самостійних міжнародних договори: Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях; Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, з складу збройних сил на морі; Женевська конвенція про поводження з військовополоненими; Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни.

Основний принцип Женевських конвенцій – це те, що війни ведуться проти збройних сил супротивника; воєнні дії проти цивільного населення, хворих, поранених, військовополонених тощо забороняються.

Женевські конвенції застосовуються у разі оголошеної війни або будь-якого збройного конфлікту, навіть якщо одна зі сторін не визнає стану війни, а також у разі окупації території.

Учасники Женевських конвенцій зобов’язані дотримуватися їхніх положень. Якщо друга сторона не підписувала Женевські конвенції, у своїх діях також буде має їх дотримуватися. Положення конвенцій обов’язкові і для нейтральних країн.

Конвенції передбачають обов’язок країн-учасниць розшукувати та карати осіб, які скоїли або наказали вчиняти злочини, що порушують положення конвенцій.

Серйозними порушеннями Женевських конвенцій вважається навмисне вбивство поранених, хворих, військовополонених та цивільного населення. Крім того, правовими порушеннями є катування, біологічні експерименти, умисне заподіяння шкоди здоров’ю, примус військовополонених служити в армії супротивника, взяття заручників, пошкодження та руйнування майна без воєнної необхідності тощо.

Особи, винні у серйозних порушеннях Женевських конвенцій, є воєнними злочинцями і мають бути засуджені.

Деякі положення конвенції

У статті 16 другої частини Конвенції (Загальний захист населення від деяких наслідків війни) йдеться, що поранені та хворі, а також інваліди та вагітні жінки перебувають під особливим захистом і користуються особливим шануванням.

У статті 18 тієї ж частини зазначається, що цивільні лікарні, організовані для надання допомоги пораненим, хворим, інвалідам та породіллям, за жодних обставин не можуть бути об’єктом нападу.

Стаття 21 наголошує, що колони автомобілів, які перевозять поранених і хворих цивільних осіб, інвалідів та породілей, користуються повагою та захищаються так само як і лікарні.

Крім того, Женевські конвенції передбачають порядок розслідування заяв про їхнє порушення і зобов’язують сторони прийняти законодавство для ефективного кримінального покарання винних.