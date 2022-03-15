Екс-ведуча ICTV та Нового Юлія Панкова розповіла у своєму Facebook про жахи, які їй довелось пережити в окупованому Гостомелі. Там вона із сім’єю провели цілих 15 днів без світла, газу, опалення, ліків та бензину та 14 ночей у підвалі при +5.

Панкова описала злочини кадирівців, які вбили її друга, що роздавав їжу мирним жителям, а в сусідньому селі – й цілу родину.

9 березня вони ввалилися до нас у дім. 13 підготовлених, одягнених до зубів кадирівців… Вони вирвали хвіртку, влетіли в будинок за секунду, рухалися по-спецназівськи, вриваючись у кожну кімнату. Це пекло тривало не більше 30 хвилин, але здавалося вічністю. Вони забрали телефони, мисливську зброю. Вони погрожували батькові. Це було останньою краплею. Ми ризикнули виїжджати. Далі не можна було залишатися, – зазначила Панкова.

За словами екс-ведучої, вона із сім’єю наважились на евакуацію без офіційного зеленого коридора. Пошили білі прапори із простирадл, вирушили колоною із 4 машин та дивом врятувалися.

Ми пробиралися під градами… і молилися. Ми навчилися по-справжньому молитися, – написала Панкова.

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Нагадаємо, 14 березня окупанти обстріляли Іскандерами Харківську область. Зокрема, під обстріл потрапили житлові масиви Харкова, Чугуєва, Ізюма та Дергачів.

Фото: Julia Pankova