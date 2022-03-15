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Факти / Україна

90 снарядів з моря та повітря: на Одещині ворог завдав ударів, є поранені

Маліновська Ангеліна
90 снарядів з моря та повітря: на Одещині ворог завдав ударів, є поранені

В результаті ракетних ударів по двох населених пунктах Одеської області було поранено двоє людей. Атака ворожою авіацією і кораблями по одному населеному пункту сталася вранці, ще один удар корабельною артилерією був нанесений противником близько 14.00. Всього випущено близько 90 снарядів.

– Але наші воїни гідно тримають оборону. Хочу запевнити, що за кожного нашого пораненого ворог несе значно більші втрати, – заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

У соціальних мережах повідомляється, що три ракети прилетіли з боку курортного селища Затока Білгород-Дністровського району на територію Біляївської громади.

Також очевидці обурені тим, що хтось зумисне зняв на відео політ снаряда і опублікував його в інтернеті. Місцеві жителі вважають, що це було зроблено з метою коригування вогню противника.

Нагадаємо, що Факти ICTV опублікували інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Джерело: Братчук

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