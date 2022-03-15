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Факти / Україна

Бан на криптовалюти та торгівлю із США. Які ще санкції можуть чекати РФ

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Бан на криптовалюти та торгівлю із США. Які ще санкції можуть чекати РФ

На розгляді у Вашингтону перебувають ще багато санкційних пакетів проти Росії. Про це в ефірі телемарафону заявив кореспондент телеканалу “Інтер” у Сполучених Штатах Америки Дмитро Анопченко.

За словами журналіста, заступник міністра фінансів Валлі Ад’ємо нещодавно привідкрив ще кілька санкційних заходів, які можуть накласти на РФ.

Мова про:

  • повний бан на торгівлю США з Росією;
  • можливість обмеження доступу РФ до міжнародних водних шляхів;
  • повна заборона використання криптовалют у Росії.

Дмитро Анопченко каже, що останнє є найбільш вірогідним варіантом і додає:

Якщо говоримо про криптовалюти, то це намагання США не дати Росії якось обійти ці санкції.

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Раніше президент США Джо Байден заявляв, що продовжить всіляко підтримувати Україну. Зокрема, надасть зброю для захисту від російського вторгнення та допоможе біженцям.

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Фото: Unsplash

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