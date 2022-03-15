На розгляді у Вашингтону перебувають ще багато санкційних пакетів проти Росії. Про це в ефірі телемарафону заявив кореспондент телеканалу “Інтер” у Сполучених Штатах Америки Дмитро Анопченко.

За словами журналіста, заступник міністра фінансів Валлі Ад’ємо нещодавно привідкрив ще кілька санкційних заходів, які можуть накласти на РФ.

Мова про:

повний бан на торгівлю США з Росією;

можливість обмеження доступу РФ до міжнародних водних шляхів;

повна заборона використання криптовалют у Росії.

Дмитро Анопченко каже, що останнє є найбільш вірогідним варіантом і додає:

Якщо говоримо про криптовалюти, то це намагання США не дати Росії якось обійти ці санкції.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що продовжить всіляко підтримувати Україну. Зокрема, надасть зброю для захисту від російського вторгнення та допоможе біженцям.