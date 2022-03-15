Безпілотник РФ потрапив у повітряний простір країни НАТО

Російські безпілотники помічені у повітряному просторі країн-членів НАТО, а саме у Польщі. Про це повідомили на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

Радіолокаційними засобами Повітряних сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу Форпост. Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про падіння у Румунії БпЛА типу Орлан-10, що є на озброєнні збройних сил РФ.