Число блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тис. – Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що число блокпостів на дорогах України зменшили до 1,5 тис.

– Наразі нам вже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тис., забравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише ускладнюють пересування і забирають час. Щодо тих умовно “авторизованих” блокпостів, перелік їх буде занесений у спеціальний наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була вже видана минулого тижня. Сьогодні або завтра має бути розширений перелік по всій країні інших блокпостів, – заявив голова МВС.

На сьогодні оптимальна кількість блокпостів на основних шляхах та в містах становить до 800 блокпостів.

– Але вони мають бути обладнані відповідно до всіх правил формування блокпосту. Там має бути організована чітка робота, яку будуть забезпечувати представники Нацполіції – спільно з ТРО, з НГУ, але саме поліцейські будуть головними і формуватимуть роботу на цих блокпостах, – каже міністр.

Нагадаємо, що Факти ICTV ведуть текстову трансляцію, де розповідають про головні події війни РФ проти України.

Джерело: МВС України