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Факти / Україна

До тисячі дзвінків на добу: в Україні хакер допомагав окупантам із мобільним зв’язком

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Хакер допомагав окупантам із мобільним зв'язком

Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував російським окупантам мобільний зв’язок в Україні.

Як встановили правоохоронці, за один день через цього чоловіка проходило до тисячі дзвінків. І значна частина з них – від вищого керівництва армії РФ.

Завдяки хакеру росіяни могли анонімно телефонувати на мобільні телефони загарбників в Україні, передавати команди та вказівки передовим групам.

Допоміг чоловік також окупантам із розсилкою повідомлень українським силовикам та державним службовцям, де останнім пропонували здатися та перейти на бік загарбників.

Хакер допомагав окупантам із мобільним зв'язком
Хакер допомагав окупантам із мобільним зв'язком
Хакер допомагав окупантам із мобільним зв'язком
Хакер допомагав окупантам із мобільним зв'язком
Хакер допомагав окупантам із мобільним зв'язком
Хакер допомагав окупантам із мобільним зв'язком
Хакер допомагав окупантам із мобільним зв'язком
Хакер допомагав окупантам із мобільним зв'язком
До тисячі дзвінків на добу: в Україні хакер допомагав окупантам із мобільним зв’язком / 4 фотографии

Нині колаборанта затримано та оголошено про підозру. Усе його обладнання вилучене.

15 березня почалася двадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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