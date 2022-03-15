Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував російським окупантам мобільний зв’язок в Україні.

Як встановили правоохоронці, за один день через цього чоловіка проходило до тисячі дзвінків. І значна частина з них – від вищого керівництва армії РФ.

Завдяки хакеру росіяни могли анонімно телефонувати на мобільні телефони загарбників в Україні, передавати команди та вказівки передовим групам.

Допоміг чоловік також окупантам із розсилкою повідомлень українським силовикам та державним службовцям, де останнім пропонували здатися та перейти на бік загарбників.

До тисячі дзвінків на добу: в Україні хакер допомагав окупантам із мобільним зв’язком / 4 фотографии

Нині колаборанта затримано та оголошено про підозру. Усе його обладнання вилучене.

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