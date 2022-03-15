Добровольців Сил тероборони визнали ветеранами війни

У вівторок, 15 березня, Верховна Рада визнала добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни.

За закон № 7151 проголосували 344 народні депутати.

– Добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ зможуть визнаватись учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни. В Україні також запроваджується соціальний захист нової категорії осіб – сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, – прокоментувала ініціативу голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Також сьогодні Верховна Рада встановила для військових бойовий імунітет під час війни. Про те, що це означає, читайте у матеріалі Фактів ICTV.