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Факти / Світ

Добровольців Сил тероборони визнали ветеранами війни

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Тероборона

У вівторок, 15 березня, Верховна Рада визнала добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни.

За закон № 7151 проголосували 344 народні депутати.

– Добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ зможуть визнаватись учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни. В Україні також запроваджується соціальний захист нової категорії осіб – сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, – прокоментувала ініціативу голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

Також сьогодні Верховна Рада встановила для військових бойовий імунітет під час війни. Про те, що це означає, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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