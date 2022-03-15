Новим керівником Київської військової держадміністрації став герой України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Відповідне призначення 15 березня погодив президент України Володимир Зеленський. Починаючи з літа 2021 року, Олександр Павлюк був командуючим Операції об’єднаних сил.

– Звільнено Олексія Кулебу, він допомагатиме військовому керівництву, – уточнив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що новим командувачем Операції об’єднаних сил замість Олександра Павлюка став генерал-майор ЗСУ Едуард Москальов.

До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу військ оперативного командування Схід.