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Факти / Україна

Герой України: новим головою Київської військової ОДА став екскомандувач ООС Павлюк

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Герой України: новим головою Київської військової ОДА став екскомандувач ООС Павлюк

Новим керівником Київської військової держадміністрації став герой України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Відповідне призначення 15 березня погодив президент України Володимир Зеленський. Починаючи з літа 2021 року, Олександр Павлюк був командуючим Операції об’єднаних сил.

– Звільнено Олексія Кулебу, він допомагатиме військовому керівництву, – уточнив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що новим командувачем Операції об’єднаних сил замість Олександра Павлюка став генерал-майор ЗСУ Едуард Москальов.

До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу військ оперативного командування Схід.

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