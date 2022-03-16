На 20-ту добу війни з путінськими загарбниками, в умовах воєнного стану в Україні триває мобілізація.
Відповідно до норм українського законодавства, мобілізація відбувається у чотири хвилі, однак залишаються ті категорії громадян, які не підлягають мобілізації в Україні.
Хто не підлягає призову під час мобілізації
- Громадяни, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.
- Громадяни, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я.
- Громадяни, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування.
Також не залучаються до мобілізації чоловіки та жінки, які є батьками та займаються вихованням дітей.
- Багатодітні чоловіки та жінки. Йдеться про тих батьків, на вихованні яких – троє та більше неповнолітніх дітей.
- Батьки-одинаки і самотні матері, які виховують бодай одну неповнолітню дитину.
- Чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.
Не підлягають призову на військову службу батьки, на вихованні яких:
- Неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А.
- Неповнолітня дитина з інвалідністю III-IV групи.
- Повнолітня (18 – 23 роки) дитина з інвалідністю I чи II групи.
Окремо визначаються категорії державних службовців, які не підлягають призову.
Зокрема, йдеться про депутатів Верховної Ради України та АР Крим, працівників правоохоронних структур (оскільки вони вже залучені до оборони країни), а також антикорупційних органів.